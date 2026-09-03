Garlasco, Gianluigi Nuzzi: "Questo mi sconvolge", chi è lo psichiatra che valuterà Sempio

Insomma, ricorda il conduttore di Rete 4: "Questa è una consulenza di parte, la parte è la Procura, che persevera l’idea che Sempio sia l’assassino, sarà un grandissimo professore, ma è di parte, tanto è vero che poi il giudice andrà a fare una perizia, con un peso specifico più rilevante. Sono passati troppi anni, unire cosa è successo all’epoca con quello che ha scritto rende complesso trarre conclusioni. Credo che la difesa respingerà questa richiesta, già al momento della prima richiesta aveva espresso una serie di perplessità già superate".