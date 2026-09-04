Sigfrido Ranucci, ego impazzito: "Anche in Pakistan si parla del mio caso"

Sigfrido Ranucci è ormai incontenibile. Il giornalista, a margine dello suo spettacolo Diaro di un trappezzista al parco di Villa Manusardi a Casalfiumanese, nel Bolognese, ne spara un'altra delle sue. "Mi ha sorpreso che in Pakistan hanno parlato del mio caso: in Pakistan si sono posti il problema della libertà di stampa e in Italia questo dovrebbe farci riflettere". Insomma, a suo dire il caso che lo vede coinvolto - dopo che l'amico ed ex faccendiere Valter Lavitola è in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nei suoi confronti e le relative ombre - è arrivato addirittura nello Stato dell'Asia meridionale.

Sigfrido Ranucci, l'intervista al giornale dello Zimbabwe con cui si incastra da solo? Nel grande circo del bomba-gate mancava solo l’intervista («marchetta»?) di Sigfrido Ranucci a un gior...

Intanto Report, dopo la rimozione di Ranucci, riparte dall'accoppiata Daniele Piervincenzi-Claudia Di Pasquale. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, aveva assicurato che avrebbe sciolto il nodo della casella rimasta vacante e così è stato. Al fianco di Piervincenzi, blindatissimo nonostante i mal di pancia degli inviati, arriva Di Pasquale, storica giornalista del programma di Rai 3.

Ranucci senza vergogna: difende gli inviati di Report dopo gli insulti a Sottile: "È sempre la mia squadra" "La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di...