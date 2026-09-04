Sigfrido Ranucci, ego impazzito: "Anche in Pakistan si parla del mio caso"

Sigfrido Ranucci è ormai incontenibile. Il giornalista, a margine dello suo spettacolo Diaro di un trappezzista al parco di Villa Manusardi a Casalfiumanese, nel Bolognese, ne spara un'altra delle sue. "Mi ha sorpreso che in Pakistan hanno parlato del mio caso: in Pakistan si sono posti il problema della libertà di stampa e in Italia questo dovrebbe farci riflettere". Insomma, a suo dire il caso che lo vede coinvolto - dopo che l'amico ed ex faccendiere Valter Lavitola è in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nei suoi confronti e le relative ombre - è arrivato addirittura nello Stato dell'Asia meridionale.
Sigfrido Ranucci, l'intervista al giornale dello Zimbabwe con cui si incastra da solo?Nel grande circo del bomba-gate mancava solo l’intervista («marchetta»?) di Sigfrido Ranucci a un gior...
Intanto Report, dopo la rimozione di Ranucci, riparte dall'accoppiata Daniele Piervincenzi-Claudia Di Pasquale. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, il direttore dell'Approfondimento Rai, Paolo Corsini, aveva assicurato che avrebbe sciolto il nodo della casella rimasta vacante e così è stato. Al fianco di Piervincenzi, blindatissimo nonostante i mal di pancia degli inviati, arriva Di Pasquale, storica giornalista del programma di Rai 3.
Ranucci senza vergogna: difende gli inviati di Report dopo gli insulti a Sottile: "È sempre la mia squadra""La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di...
Le sue quotazioni erano salite rapidamente nelle ultime ore, ma la fumata bianca è arrivata solo all'esito dell'incontro pomeridiano con Corsini, accolta con applausi e grida di esultanza quando la stessa Di Pasquale lo ha comunicato ai colleghi della redazione, tenendo anche il primo discorso nel suo nuovo ruolo. Superate le tensioni degli ultimi giorni, quando gli inviati – capitanati dai capi autore in pectore Giulio Valesini e Bernardo Iovene – avevano minacciato le dimissioni in blocco se la Rai avesse tirato diritto su Piervincenzi e Presutti. Poi la riapertura del dialogo, emersa nell'incontro del 2 settembre fra Corsini e i giornalisti di Report, la rinuncia di Presutti e la nomina di Di Pasquale.