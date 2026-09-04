Sigfrido Ranucci contro Piervincenzi: "Faceva il 2% di share. Per il suo bene..."

"Felice per Claudia Di Pasquale, sarebbe stata la mia scelta in un normale dialogo con l'azienda. Però meno male che questo dialogo non è avvenuto perché se l'avessi consigliata io, probabilmente non l'avrebbero nominata. Non ci si improvvisa conduttori di Report e Claudia è una grandissima professionista. Lascio Report in buone mani. Ora sono sicuramente più sereno". Sigfrido Ranucci commenta così la scelta dei vertici Rai per la nuova conduzione.

Sigfrido Ranucci, l'intervista al giornale dello Zimbabwe con cui si incastra da solo? Nel grande circo del bomba-gate mancava solo l’intervista («marchetta»?) di Sigfrido Ranucci a un gior...

Diverso parere invece quello sul co-conduttore, Daniele Piervincenzi. "Se si entra in un gruppo con un’esperienza trentennale, avendo alle spalle conduzioni al 2% di share, bisognerebbe avere l’umiltà di mettersi lì, guardare come si fa e poi crescere piano piano. Lo dico per il suo bene, e credo che chi gliene vuole dovrebbe farglielo capire", dice Ranucci intervistato da Quotidiano Nazionale. Il giornalista però boccia anche la conduzione a due: "Credo che non funzioni per un programma come questo. Non so se vogliano stravolgerlo e trasformarlo in uno show di studio, ma la vedo complicata".

Ranucci senza vergogna: difende gli inviati di Report dopo gli insulti a Sottile: "È sempre la mia squadra" "La mia squadra è sempre la mia squadra. Spalle d’acciaio e schiena dritta che non si piega neppure di...