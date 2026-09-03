È sempre Cartabianca, Berlinguer gela Vannacci: "Questo me lo deve spiegare"

"Allora ma che bisogno c'è per una povera donna che si reca ad abortire che non può magari permettersi in alcun modo una gravidanza di farle ascoltare il cuore del feto che sta per mettere al mondo? Perché bisogna farle questa cattiveria?". Bianca Berlinguer, nella puntata inaugura di È sempre Cartabianca, ha ospitato il generale Roberto Vannacci. Al leader di Futuro Nazionale è stato chiesto di spiegare con precisione la posizione del suo partito con l'aborto.

"Me lo spieghi però", ha insistito la conduttrice. "Se mi lascia parlare glielo spiego subito - si è alterato Vannacci -. La 194, oltre a depenalizzare l'aborto, ha tutta una serie di provvedimenti per evitarlo l'aborto. Si tratta di una extrema ratio. Fra cui ci sono tutte le alternative ad abortire. Visto che noi dobbiamo rendere le scelte consapevoli, la donna secondo me deve sapere intanto le alternative che le sono proposte".