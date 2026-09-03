È sempre Cartabianca, Berlinguer gela Vannacci: "Questo me lo deve spiegare"

"Allora ma che bisogno c'è per una povera donna che si reca ad abortire che non può magari permettersi in alcun modo una gravidanza di farle ascoltare il cuore del feto che sta per mettere al mondo? Perché bisogna farle questa cattiveria?". Bianca Berlinguer, nella puntata inaugura di È sempre Cartabianca, ha ospitato il generale Roberto Vannacci. Al leader di Futuro Nazionale è stato chiesto di spiegare con precisione la posizione del suo partito con l'aborto.
"Me lo spieghi però", ha insistito la conduttrice. "Se mi lascia parlare glielo spiego subito - si è alterato Vannacci -. La 194, oltre a depenalizzare l'aborto, ha tutta una serie di provvedimenti per evitarlo l'aborto. Si tratta di una extrema ratio. Fra cui ci sono tutte le alternative ad abortire. Visto che noi dobbiamo rendere le scelte consapevoli, la donna secondo me deve sapere intanto le alternative che le sono proposte".
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"Il fatto di sapere consapevolmente di avere un essere in vita - ha proseguito il leader di Futuro Nazionale -, e le ricordo che il primo articolo della 194 tutela la vita sin dal suo inizio, è un elemento importante per la decisione che deve prendere la donna. Deve esserne consapevole. Perché potrebbe essere una donna che pensa che non sia nulla, solo un ammasso di cellule che si muove".
Vannacci e l'aborto: "La decisione finale deve essere della donna ma la Legge 194 propone dei provvedimenti per evitare l'aborto, noi dobbiamo fare sì che sia una scelta consapevole"#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/80hD0aWBn4— È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) September 2, 2026