Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

È sempre Cartabianca, Berlinguer gela Vannacci: "Questo me lo deve spiegare"

di
Libero logo
giovedì 3 settembre 2026
È sempre Cartabianca, Berlinguer gela Vannacci: "Questo me lo deve spiegare"

2' di lettura

"Allora ma che bisogno c'è per una povera donna che si reca ad abortire che non può magari permettersi in alcun modo una gravidanza di farle ascoltare il cuore del feto che sta per mettere al mondo? Perché bisogna farle questa cattiveria?". Bianca Berlinguer, nella puntata inaugura di È sempre Cartabianca, ha ospitato il generale Roberto Vannacci. Al leader di Futuro Nazionale è stato chiesto di spiegare con precisione la posizione del suo partito con l'aborto. 

"Me lo spieghi però", ha insistito la conduttrice. "Se mi lascia parlare glielo spiego subito - si è alterato Vannacci -. La 194, oltre a depenalizzare l'aborto, ha tutta una serie di provvedimenti per evitarlo l'aborto. Si tratta di una extrema ratio. Fra cui ci sono tutte le alternative ad abortire. Visto che noi dobbiamo rendere le scelte consapevoli, la donna secondo me deve sapere intanto le alternative che le sono proposte".

Generale Burgio, il vannacciano spiazza tutti: "Sarà in piazza il 25 aprile"

«Certo che parteciperei». È la risposta del generale Carmelo Burgio, candidato sindaco di Milano per ...

"Il fatto di sapere consapevolmente di avere un essere in vita - ha proseguito il leader di Futuro Nazionale -, e le ricordo che il primo articolo della 194 tutela la vita sin dal suo inizio, è un elemento importante per la decisione che deve prendere la donna. Deve esserne consapevole. Perché potrebbe essere una donna che pensa che non sia nulla, solo un ammasso di cellule che si muove".

tag
generale vannacci
bianca berlinguer
è sempre cartabianca

Asse da ridere con Putin Roberto Vannacci, la moglie fa ridicolizza la sinistra: "Ai miei amici russi"

Imbarazzo in studio Mario Giuliacci sbrocca dalla Berlinguer: "Vecchio scemo"

Il caso Report E' sempre Cartabianca, Cruciani contro Ranucci: "Altamente ridicolo, si è messo nei guai da solo"

ti potrebbero interessare

Militari nel partito, la Procura Militare avvia un'indagine su Vannacci

Militari nel partito, la Procura Militare avvia un'indagine su Vannacci

Stato d'emergenza? Fico dice "no" e affonda la Campania: cosa c'è dietro

Stato d'emergenza? Fico dice "no" e affonda la Campania: cosa c'è dietro

Simone Di Meo
In Onda, duro scontro tra Renzi e Aprile: "Fate voi, perché sennò divento antipatica"

In Onda, duro scontro tra Renzi e Aprile: "Fate voi, perché sennò divento antipatica"

Sigfrido Ranucci candidato, nuovo sondaggio segreto. Il mistero: chi c'è dietro?

Sigfrido Ranucci candidato, nuovo sondaggio segreto. Il mistero: chi c'è dietro?

Redazione