TeleMeloni? Bruno Vespa si scatena in conferenza stampa: sinistra muta

Il conduttore di Porta a Porta è intervenuto sul tema durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del programma, al via domani sera su Rai 1, e di Cinque minuti, che tornerà in onda da lunedì 21.

Bruno Vespa respinge al mittente fango e accuse: ma quale TeleMeloni ? D'altronde le cifre parlano chiaro, anche se la sinistra, quelle cifre, si ostina a ignorarle. Già, se c'è da dar contro al governo la menzogna è di casa...

"Se fossimo TeleMeloni, allora dovremmo invitare di più il governo", ha detto Vespa, facendo riferimento alla cosiddetta regola dei tre terzi indicata dall'allora presidente Rai Roberto Zaccaria: un terzo dello spazio alla maggioranza, un terzo all'opposizione e un terzo al governo.

Il giornalista ha quindi illustrato i dati relativi alla scorsa stagione. A Porta a Porta, Pd e Fratelli d'Italia sono stati presenti 43 volte ciascuno. Gli esponenti del governo sono stati invece ospitati 9 volte, mentre le opposizioni hanno totalizzato 108 presenze e le forze di maggioranza 102. Numeri analoghi sono stati forniti per Cinque minuti: 14 presenze per rappresentanti del Pd, 3 per quelli di Fratelli d'Italia, 28 per le opposizioni e 22 per la maggioranza. Vespa si appresta così a inaugurare la 32esima stagione di Porta a Porta, tornando a contestare, la fandonia di "TeleMeloni".