Alessandro Di Battista sedato, i tempi si allungano drasticamente

Di ufficiale non c'è nulla, solo voci tutt'altro che rassicuranti. Alessandro Di Battista infatti non farò ritorno in Italia a breve. L'ultimo tentativo non è andato come previsto e nel tragitto che porta all'aeroporto di Cuba, l'ex deputato pentastellato ha ricevuto uno stop dai medici ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non c'è al momento una data per il rientro.

Alessandro Di Battista, "cefalea a rombo": altra operazione d'urgenza, l'ipotesi sul dramma Prima la scelta del rientro (con un aereo ambulanza pagato dalla sua assicurazione privata), poi il trasferimento in eli...

Come riporta Il Corriere della Sera, che cita persone ben informate e vicine al 48enne, "potrebbe stare a Cuba altre quattro settimane, fino a 30 giorni dopo l’operazione. Sarà lunga l’attesa". Sempre come riporta il quotidiano, alcuni parametri di Dibba monitorati in queste ultime ore sembrano avere valori nella norma. Resta però ricoverato in terapia intensiva come da pressi dopo operazioni come quella a cui è stato sottoposto. Dibba sarebbe attualmente sedato e rimarrà in questa condizione almeno per un paio di giorni.

Alessandro Di Battista, "impossibile ogni precisione": il dramma, da Cuba voci sempre più pesanti Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista sembra ancora lontano. Quando tutto era già pronto, c'è...