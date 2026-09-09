Sigfrido Ranucci, l'ex parlamentare Pd: "Mi ha distrutto la vita in un minuto e mezzo"

«Il metodo Report prevede molte cose, ma non la restituzione della dignità. Mi hanno intervistato per quaranta minuti, hanno estrapolato venti secondi e montato ad arte un servizio di un minuto e mezzo in cui mi hanno distrutto. Ovviamente per quelle accuse non sono andato neanche a processo: finite le indagini preliminari, sono stato archiviato».

Stefano Esposito, 57 anni, torinese di Moncalieri – citata ne “L’operaio della Fiat - La 1100” di Rino Gaetano nell’album d’esordio del cantautore – è stato deputato e senatore del Pd. Cresciuto tra i giovani comunisti della Fgci, è stato assessore a Roma nella giunta di Ignazio Marino. Dopo il ciclone giornalistico-giudiziario che l’ha travolto (indagini per corruzione, traffico d’influenze e turbativa d’asta) è tornato a lavorare alla prefettura di Torino e ha un’attività di consulenze, «per fortuna poco alla volta si è rimessa in moto». Il suo calvario è stato raccontato dal collega del Foglio Ermes Antonucci nel libro “Massacro giudiziario – Come un’indagine ingiusta ti devasta la vita”. Prefazione di Giuliano Ferrara, editore LiberiLibri. Un calvario durato 2.589 giorni, sette anni. «È cominciato a gennaio 2015, ma io non lo sapevo. Ne sono venuto a conoscenza dai giornali a marzo 2018. Ho avuto gli atti a ottobre 2020, quando hanno chiuso le indagini».

SEGRETO ISTRUTTORIO

Esposito è finito nell’indagine “Bigliettopoli”: presunti scambi di favori con Giulio Muttoni, “il re dei concerti”, ex patron della società di spettacoli “Set Up Live”. Nell’indagine, tra tutte le persone coinvolte, sono finite 38mila intercettazioni. Anche Muttoni ne è uscito pulito, assolto dopo undici anni. Torniamo alla telefonata. «Me l’ha fatta la Di Pasquale, tanto per essere chiari, quella che adesso prende il posto di Ranucci alla conduzione del programma. Lei aveva in mano delle carte, due in particolare, che io non sapevo nemmeno esistessero: il mio avviso di garanzia, che naturalmente io non avevo ricevuto, e l’altra informazione che aveva era che il mio co-imputato, Muttoni, era indagato per associazione mafiosa».

Come ha reagito? «Ho risposto che stavo apprendendo tutto in quel momento. Avevo argomentato sul punto aggiungendo: “Mi fa piacere che sappia queste cose, ma me le sta dicendo lei, le sembra possibile che io non sia in possesso di nulla?”. Tutto questo a indagini aperte, quindi con un’evidente violazione del segreto istruttorio. In quel servizio hanno messo dentro anche una spruzzatina di mafia in modo insinuante. La cosa pazzesca è che hanno connesso la mia vicenda alle Olimpiadi di Torino 2006 per poi proiettare le presunte infiltrazioni mafiose alle Olimpiadi di Milano, cose che non c’entravano nulla, ma il nulla più assoluto. Il loro teorema era di gettare pesanti ombre sui Giochi, le pare possibile?».