L'aria che tira, Trump-Putin: il segreto inconfessabile che li unisce, il retroscena di Fubini

Federico Fubini , ospite a L’Aria che Tira, presenta il suo nuovo libro e racconta le infanzie di Donald Trump e Vladimir Putin . Un passato in comune, il loro, fatto di solitudine, durezza e assenza di figure genitoriali. "Trump un bambino abbandonato, cresce senza genitori: la madre si sente male quando lui ha due anni e mezzo... Non si riprenderà mai del tutto, non si prende cura dei figli. Il padre non riteneva fosse suo compito occuparsi dei figli. Questi venivano gestiti dalle governanti che però venivano cresciuti nello spirito con cui lavavano piatti, pulivano...". Insomma, per l'editorialista del Corriere della Sera "Trump non ha avuto nessun accompagnamento affettivo".

"Di Putin dobbiamo tenere conto che non ci sono foto o testimonianze della sua infanzia a Leningrado. La storia della sua famiglia è drammatica: i suoi due fratelli maggiori erano nati prima della seconda guerra mondiale e morirono durante l'assedio di Leningrado. Però sulle sue origini c'è un giallo".

Secondo lo scrittore i genitori biologici erano altri. "La mamma era una ragazza madre. Anche la data di nascita di Putin non sarebbe quella diffusa". Per Fubini, dunque, i due - il presidente degli Stati Uniti e il presidente russo - hanno in comune molto di più di quanto si pensi.