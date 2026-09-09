Sigfrido Ranucci sbrocca: "Tutte str***". Poi la promessa: "Se non torno a Report..."

No, Sigfrido Ranucci non molla. Continua a puntare sul reintegro a Report, afferma di essere stato fatto fuori perché è più scomodo come conduttore che politico (la discesa in campo è un'ipotesi per il futuro). Ranucci si sfoga alla festa di AVS Terra, in attesa di essere convocato entro fine settembre dalla procura di Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'autobomba del 16 ottobre 2025.

È proprio sul suo futuro professionale che l'ormai ex volto di Report torna a intervenire, smentendo l'ipotesi di un imminente ingresso in politica. "Non faccio politica, non mi candido, perché do più fastidio come conduttore di Report e voglio fare il conduttore di Report. Se non dovessi esserci possibilità di reintegro? Ci sta, non preoccuparti. Se non faccio questo, faccio un’altra cosa da un’altra parte, continuerò a fare il giornalista", assicura

Ranucci ribadisce dunque la volontà di tornare alla guida della trasmissione. Una posizione che ribadisce anche con una smentita sulle presunte conversazioni riservate finite al centro delle indiscrezioni: "Non c’è nessuna chat, sono tutte cazz***". E, ancora più esplicitamente: "Non ci sono chat segrete su Signal".