Sigfrido Ranucci sbrocca: "Tutte str***". Poi la promessa: "Se non torno a Report..."

No, Sigfrido Ranucci non molla. Continua a puntare sul reintegro a Report, afferma di essere stato fatto fuori perché è più scomodo come conduttore che politico (la discesa in campo è un'ipotesi per il futuro). Ranucci si sfoga alla festa di AVS Terra, in attesa di essere convocato entro fine settembre dalla procura di Roma come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta sull'autobomba del 16 ottobre 2025.
È proprio sul suo futuro professionale che l'ormai ex volto di Report torna a intervenire, smentendo l'ipotesi di un imminente ingresso in politica. "Non faccio politica, non mi candido, perché do più fastidio come conduttore di Report e voglio fare il conduttore di Report. Se non dovessi esserci possibilità di reintegro? Ci sta, non preoccuparti. Se non faccio questo, faccio un’altra cosa da un’altra parte, continuerò a fare il giornalista", assicura
Ranucci ribadisce dunque la volontà di tornare alla guida della trasmissione. Una posizione che ribadisce anche con una smentita sulle presunte conversazioni riservate finite al centro delle indiscrezioni: "Non c’è nessuna chat, sono tutte cazz***". E, ancora più esplicitamente: "Non ci sono chat segrete su Signal".
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Nel frattempo, sul fronte giudiziario, la Procura di Roma si prepara ad ascoltarlo. La convocazione dovrebbe arrivare entro la fine di settembre: Ranucci sarà sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato del 16 ottobre 2025.
L'inchiesta riguarda l'autobomba esplosa davanti all'abitazione del giornalista. Per l'attentato, Valter Lavitola è accusato di essere il mandante e ha ammesso di aver commissionato il raid. La sua posizione è ora al vaglio del Tribunale del Riesame, chiamato a decidere se confermare il carcere oppure disporre gli arresti domiciliari. Lavitola è difeso dagli avvocati Arturo e Sergio Cola.
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In parallelo la Procura capitolina lavora anche sulla posizione di Tavares, attualmente latitante in Africa e ritenuto l'intermediario tra Lavitola e il gruppo che avrebbe materialmente eseguito l'attentato. Gli atti devono essere tradotti in francese prima dell'invio della rogatoria internazionale necessaria per procedere con la richiesta di estradizione. Per ora, invece, i magistrati non prevedono di convocare l'ex moglie di Lavitola, che si è dichiarata disponibile a riferire quanto a sua conoscenza.