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Come sta Di Battista: la richiesta della famiglia

giovedì 17 settembre 2026
Come sta Di Battista: la richiesta della famiglia

1' di lettura

Alessandro Di Battista è ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove ha trascorso la quarta notte dopo il trasferimento dall’aeroporto di Ciampino, avvenuto sabato mattina. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era rientrato in Italia per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per realizzare un reportage, e dopo l’intervento chirurgico effettuato all’Avana.

Sul quadro clinico, tuttavia, restano poche informazioni. Su richiesta della famiglia, il Policlinico Gemelli ha scelto infatti di non diffondere bollettini medici. Gli aggiornamenti disponibili arrivano esclusivamente da persone vicine a Di Battista e non consentono di conoscere con precisione le terapie in corso, gli esami effettuati o il reparto nel quale è ricoverato.

In assenza di comunicazioni ufficiali, i medici invitano alla prudenza, sottolineando che non è possibile formulare valutazioni attendibili sulla durata della degenza, sulle eventuali dimissioni o sui tempi di recupero. Ogni ipotesi sul suo stato di salute, spiegano, sarebbe quindi priva di adeguati riscontri clinici. Nel frattempo, l’associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente, ha rivolto un appello alla riservatezza. Attraverso i social, l’organizzazione ha chiesto ad amici, sostenitori e giornalisti di non recarsi al Gemelli, per garantire all’ex parlamentare e ai suoi familiari la necessaria tranquillità. Eventuali aggiornamenti, ha precisato l’associazione, saranno comunicati nel rispetto della volontà della famiglia e delle persone che gli sono accanto.

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alessandro di battista

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