È sempre Cartabianca, la profezia di Mauro Corona: "Chi vincerà le prossime elezioni"

A È sempre Cartabianca, il talk show politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, è stato ospite come sempre Mauro Corona. Lo scrittore, dialogando anche con Mario Giordano, si è lanciato in una profezia sulle prossime elezioni politiche. Secondo lui la destra registrerà un botto clamoroso. In particolare, sarà un vero e proprio trionfo per Giorgia Meloni, ma anche per Roberto Vannacci che al momento però resta fuori dal centrodestra di governo. E sembra essere più un cavallo di Troia del centrosinistra piuttosto che un alleato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Ma tant'è.

"La Meloni e Vannacci faranno corpo unico e vinceranno col 70%", ha spiegato Mauro Corona ai telespettatori di Rete 4. "Addirittura?", ha domandato la conduttrice. "Questo l'ho detto e lo affermo. Assolutamente", ha insistito lo scrittore. "Quindi il centrosinistra perde clamorosamente?", si è sbottonata Bianca Berlinguer. "Ma non esiste - ha sottolineato Mauro Corona -. Io quando sento una persona del centrosinistra che dice: 'mai più con quello'. Quando sento un altro famoso che ha distrutto la Forestale che dice: 'con quello no, con quell'altro no'. Sono tutti galli - ha concluso lo scrittore - in un solo pollaio".