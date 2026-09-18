Alessandro Di Battista torna a casa: ecco la sua prima fotografia

"Sto molto meglio e finalmente sono a casa! Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare": Alessandro Di Battista lo ha scritto in un post su Instagram, allegando una foto con l'amico Luca Di Giuseppe, presidente dell'associazione Schierarsi, fondata insieme. L'attivista, ex deputato M5s, ha trascorso cinque notti al Policlinico Gemelli, dove era arrivato lo scorso sabato, dopo il malore accusato lo scorso 28 agosto, mentre stava realizzando un reportage a Cuba.

La foto, in cui Di Battista appare provato ma con un accenno di sorriso, è stata poi repostata da Di Giuseppe, che ha commentato: "Finalmente a casa! Oggi sorridiamo. Grazie a tutti coloro che sono stati vicini ad Alessandro e alla sua famiglia".

Di Battista era arrivato al Policlinico Gemelli di Roma lo scorso 12 settembre, dopo essere rientrato in Italia da Cuba con un'aeroambulanza. L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, 48 anni, si trovava sull’isola per un reportage destinato al Fatto Quotidiano, testata con cui collabora. Venerdì 28 agosto è andato in ospedale per una forte cefalea, poi il ricovero d’urgenza prima all’ospedale di Santa Clara, il più vicino al luogo in cui si trovava, e poi nella struttura più attrezzata dell’Avana, l’Hermanos Ameijeiras.