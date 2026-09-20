Mauro Corona, nuovo amore 24 anni più giovane di lui: "Perché è difficile"

Clamoroso, ma vero: Mauro Corona, lo scrittore e alpinista nonché presenza fissa negli studi di Bianca Berlinguer, alla veneranda età di 76 anni trova un nuovo amore.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, Corona ha raccontato per la prima volta qualcosa in più sulla donna che gli sta accanto. Una relazione che si sviluppa a distanza: lei abita in Toscana, nei pressi dell'Abetone, mentre lui è rimasto a Erto. Sull'identità della compagna, invece, mantiene il riserbo, limitandosi a svelare: "Ho una persona che mi vuole molto bene e anche io a lei". Poi aggiunge: "È molto più giovane, ha addirittura 24 anni meno di me".

Un legame che Corona descrive senza nascondere le contraddizioni e le difficoltà, alternando riflessioni e battute, con la schiettezza che lo contraddistingue. "Innamorarsi a 76 anni è una cosa poetica e tragica", ammette, lasciando emergere tanto il lato romantico quanto quello più complicato di questa nuova stagione sentimentale.

Non mancano, infatti, le critiche ricevute per la differenza d'età. Un giudizio sociale che lo scrittore racconta con amarezza: "Mi è costato anche caro cercare un po' di vita alla fine dei miei giorni, perché ti puntano il dito", conclude Corona.