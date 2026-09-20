Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Mauro Corona, nuovo amore 24 anni più giovane di lui: "Perché è difficile"

domenica 20 settembre 2026
Mauro Corona, nuovo amore 24 anni più giovane di lui: "Perché è difficile"

1' di lettura

Clamoroso, ma vero: Mauro Corona, lo scrittore e alpinista nonché presenza fissa negli studi di Bianca Berlinguer, alla veneranda età di 76 anni trova un nuovo amore.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, Corona ha raccontato per la prima volta qualcosa in più sulla donna che gli sta accanto. Una relazione che si sviluppa a distanza: lei abita in Toscana, nei pressi dell'Abetone, mentre lui è rimasto a Erto. Sull'identità della compagna, invece, mantiene il riserbo, limitandosi a svelare: "Ho una persona che mi vuole molto bene e anche io a lei". Poi aggiunge: "È molto più giovane, ha addirittura 24 anni meno di me".

Un legame che Corona descrive senza nascondere le contraddizioni e le difficoltà, alternando riflessioni e battute, con la schiettezza che lo contraddistingue. "Innamorarsi a 76 anni è una cosa poetica e tragica", ammette, lasciando emergere tanto il lato romantico quanto quello più complicato di questa nuova stagione sentimentale.

Non mancano, infatti, le critiche ricevute per la differenza d'età. Un giudizio sociale che lo scrittore racconta con amarezza: "Mi è costato anche caro cercare un po' di vita alla fine dei miei giorni, perché ti puntano il dito", conclude Corona.

tag
mauro corona

Dalla Berlinguer È sempre Cartabianca, la profezia di Mauro Corona: "Chi vincerà le prossime elezioni"

Visto da sinistra E' sempre Cartabianca, Mauro Corona: "Vannacci nuovo Duce, a quanto arriverà"

Bordate su Rete 4 Mauro Corona umilia Ranucci: "Perché oggi è altamente ridicolo"

ti potrebbero interessare

Vittorio Feltri disintegra Sigfrido Ranucci: "Di cosa dovrebbe occuparsi"

Vittorio Feltri disintegra Sigfrido Ranucci: "Di cosa dovrebbe occuparsi"

Redazione
"Il caldo? Normale". E il Pd brucia il geologo

"Il caldo? Normale". E il Pd brucia il geologo

Massimo Sanvito
Ranucci e la Boccia, "Superman imperfetto, cosa faremo insieme": altra bomba imbarazzante

Ranucci e la Boccia, "Superman imperfetto, cosa faremo insieme": altra bomba imbarazzante

Otto e Mezzo, Gad Lerner contro Roberto Vannacci: "A che elettori si rivolge"

Otto e Mezzo, Gad Lerner contro Roberto Vannacci: "A che elettori si rivolge"