Federica Pellegrini, lo sfogo clamoroso: "Chi mi ha delusa di più"

Federica Pellegrini è tornata a parlare dopo alcuni mesi. E lo ha fatto sfogandosi intervenendo nell'ultima puntata del podcast 'Non lo faccio x moda' condotto da Giulia Salemi nel quale era ospite. "Quando le critiche arrivano da colleghi sono sempre deludenti - ha spiegato la 'Divina' Pellegrini -. Capisci di più quelle che arrivano da fuori dal mondo sportivo. Le altre invece fanno più male". E poi, dopo qualche secondo di riflessione, ha fatto i nomi di Thomas Ceccon, Massimiliano Rosolino, Aldo Montano.

"Tutti amici e poi ti girano le spalle - ha proseguito Federica Pellegrini -. A questa cosa non sono mai riuscita ad abituarmi. È vero, posso anche sembrare stron*** sotto alcuni punti di vista, ma io ti dico quello che penso di te. Non possiamo essere tutti amici a questo mondo". E, secondo la stessa campionessa di nuoto, le critiche sarebbero arrivate principalmente da uomini: "Non ho mai capito perché, ci ho pensato nel corso degli anni ma poi me ne sono fatta una ragione".