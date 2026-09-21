Zoro dà una lezione senza precedenti alla piddina Libero in tv

Una lezione sulla Resistenza, sull'Ucraina e sulle contraddizioni della sinistra. È quella arrivata da Diego Bianchi, in arte Zoro, durante l’ultima puntata di “Otto e Mezzo”, il programma di approfondimento di La7 condotto da Lilli Gruber. Il tema era quello della guerra in Ucraina e del sostegno alla difesa di Kyiv, con il confronto tra Virginia Libero e Pier Luigi Bersani sul ruolo dei partigiani e sul concetto di diserzione. Nel corso della trasmissione, Gruber ha ricordato che "i giovani partigiani che scelsero di partecipare alla Resistenza non disertarono". Bersani ha replicato: "Ma non è vero, molti partigiani disertarono la Repubblica sociale". A quel punto è intervenuto Bianchi, riportando il discorso sulla storia della Resistenza italiana e sul rapporto tra lotta armata e ricerca della pace: "Quando è scoppiato il conflitto la storia dell’Ucraina era una storia di resistenza, per cui una persona di sinistra vedeva in quella storia lì la storia di altri partigiani".

Il giornalista ha quindi ricordato le testimonianze raccolte durante alcune sue interviste ai protagonisti della Resistenza: "Io ho avuto la fortuna di intervistare dei partigiani che mi raccontavano quanto fossero contenti degli aviolanci degli americani e degli inglesi che gli davano le armi. Per fare cosa? Sì, la pace… La pace arrivava dopo, prima usavano quelle armi e andavano a sparare ai nazisti e ai fascisti".

Secondo Bianchi, quella vicenda rappresenta una parte della storia italiana: "La storia pacifica di questo paese parte anche da lì. E quella è una storia, vogliamo dire di sinistra? No, è una storia italiana". Infine, Bianchi ha collegato il ragionamento alla situazione attuale e al dibattito italiano sull'Ucraina: "Oggi siamo in una situazione completamente diversa. Non so chi stia vincendo in Ucraina, ma ho l’impressione che in Italia abbia vinto Putin".