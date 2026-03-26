"Malore per Alessandra Mussolini", paura al GfVip

Paura per Alessandra Mussolini. L'ex parlamentare ha avuto un malore, come annunciato poco fa dalla produzione del Grande Fratello Vip: "Alessandra Mussolini questa mattina ha avuto un leggero malore…”. Dopo la breve nota, però, il programma di intrattenimento televisivo targato Mediaset non è entrato nel dettaglio, preferendo la via della riservatezza visto il problema di natura clinica. "E’ stata immediatamente soccorsa e visitata dallo staff medico…”, si legge ancora nel messaggio del Gf Vip. Ma quindi come sta Alessandra Mussolini? Sembra che non sia nulla di grave, stando a quanto riferito dai social Mediaset. "Ora sta bene...", si legge in un tweet del reality show condotto da Ilary Blasi.

Sui social, però, è già iniziata la gara tra chi sta cercando di scoprire come si sia procurata quel malore. Tra le ipotesi c'è quella che ritiene che la Mussolini si sia sentita male dopo la caduta dovuta allo scontro con Francesca Manzini. C’è tra l’altro un video che sta circolando da diverso ore sui social a dimostrazione che la Mussolini pare si sia pure fatta male. Ora ci resta soltanto da capire se Alessandra Mussolini sarà ancora in grado di partecipare al grande Fratello Vip oppure se sarà costretta a tornare a casa.