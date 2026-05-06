Clamoroso a Gf Vip: la rissa finisce a testate sulla porta

Al Grande Fratello Vip la tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini è ormai alle stelle. L’ultima lite tra le due è scoppiata di prima mattina per un motivo banale: la postazione trucco.Alessandra Mussolini, appena sveglia, ha trovato il suo spazio davanti allo specchio occupato dai prodotti di Antonella Elia e ha iniziato a lamentarsi ad alta voce. La reazione di Antonella Elia è stata immediata e violenta. La showgirl ha perso completamente le staffe, attaccando duramente la Mussolini con frasi pesanti come "Donne come te fanno schifo. Brutta str**za".

Nel pieno dello sfogo, Antonella Elia è arrivata a dare testate alla porta della Casa, un gesto di rabbia che ha allarmato gli altri concorrenti. Solo l’intervento degli altri inquilini ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente in una rissa.L’episodio ha lasciato un clima gelido e molto teso all’interno della Casa. Si tratta dell’ennesimo scontro tra due delle inquiline più esplosive del reality, e fa presagire nuovi fuochi d’artificio nei prossimi giorni.La convivenza tra Elia e Mussolini appare ormai compromessa, con gli altri concorrenti costretti a fare da pacieri in un’atmosfera sempre più pesante e carica di nervosismo.