Valter Lavitola, dai soldi al pesce avariato: tutte le lettere dal carcere all'ex compagna

Leggere le sei lettere inviate dal carcere da Valter Lavitola all’ex compagna Natalia Potenza (più una a un collaboratore del Cefalù bistrò) permette di comprendere il saliscendi emotivo che tormenta dal 10 agosto il faccendiere, incarcerato per aver organizzato l’attentato contro Sigfrido Ranucci. È l’epistolario di un uomo che si sentiva potentissimo, che pensava di essere in grado di selezionare il nuovo presidente del Consiglio, dopo essere stato vicino a Silvio Berlusconi e Bettino Craxi. Ma che adesso, abbandonato dalla sua convivente, tradita ripetute volte, non è più in grado nemmeno di comprarsi da mangiare. È la tragedia di un uomo che prova ancora a manipolare le persone a lui più vicine con frasi melliflue, ma che ha perso la fiducia dei suoi vecchi collaboratori e della donna che gli ha dato due figli. Molto importante è la missiva inviata il 26 agosto a Carmine Palestini, il dipendente che gestisce la pescheria del Cefalù bistrò. Lavitola ha appena saputo di un piccolo ammutinamento ai propri danni: «Caro Carmine, Giuseppe (il primogenito di Lavitola, ndr) mi ha informato di tutto. Vi capisco benissimo e non sono minimamente in collera con voi. Per piacere, dillo a tutti e tranquillizzali» esordisce con tono magnanimo. Poi, però, porta subito il discorso su un tema più concreto: «Avevo lasciato qualche centinaio di euro per Mile (la figlia adolescente panamense, ndr), sono solo miei». Quindi aggiorna il collaboratore del ristorante: «Natalia ha rifiutato anche di inviarmi i soldi e di darmi ospitalità, ma io la capisco» assicura. Salvo stroncarla con un giudizio impietoso: «Purtroppo Natalia non è lucida ed è consigliata male, rischia di fare disastri».

«IN BAGNO TUTTO IL GIORNO»

Poi chiede i contatti di alcuni dipendenti perché «è importantissimo per il ristorante» che parlino con i suoi avvocati. Cerca anche la mail dello scrittore Fulvio Abbate («Sono tutte richieste super legali e che Natalia non potrà venire a sapere» precisa) e si lamenta del pesce che gli è stato mandato in carcere: «Lo sgombro che hai inviato ha fatto stare noi quattro compagni di cella in bagno tutto il giorno. State attenti con i clienti». E a proposito del bistrò prende informazioni: «Dimmi se state lavorando. Cosa dice la gente? Riuscite a pagare le spese? Ci sono nuovi problemi? Vorrei solo sapere se la clientela ci ha abbandonato, è necessario per individuare soluzioni efficaci». Nelle mail all’ex compagna giura di comprendere il fatto che lei sia «furiosa»: «Se vuoi rinunciare ai colloqui e togliere la mia residenza, fammi avere i moduli, li firmo subito». In più passaggi invita l’ex compagna a portare i figli al mare, a fargli le coccole da parte sua. Ma non sa ancora che Natalia ha deciso di portare in Tribunale le foto di uno dei figli malmenato: in un paio di scatti (visionati da Libero) uno dei piccoli, quello di sette anni, ha sulla guancia i segni delle cinque dita di un adulto.

In altre due immagini ha l’occhio pesto. Ma nelle sue comunicazioni da Rebibbia (bollate dal mittente come «prive di privacy» e «certamente intercettate»), Lavitola offre di sé l’immagine del padre affettuoso, preoccupato del benessere dei figli (che chiama «cuccioli» o «puzzoli»). Invita l’ex compagna a far sistemare il muro in giardino, a suo giudizio a rischio frana, e si offre per eventuali videochiamate dal carcere («Se ritieni che per i bambini sia un bene» concede). Ma subito dopo precisa: «Se pensi che sia meglio che non mi vedano, non preoccuparti. Io reggo, comunque sono una merda assolutamente, ma non per questa cosa utilizzata solo per tentare di farti dire cose contro di me». Il riferimento è alla relazione con Adriana Linhares de Lucena di cui ha parlato questo giornale e che secondo Valter sarebbe stata usata per mettergli contro la Potenza. In realtà negli atti non era specificato che l’estetista brasiliana fosse la sua amante o la sua prestanome, ma si diceva solo che era una delle persone con cui il faccendiere si confidava. È stata la donna a raccontare a chi scrive di essere la «fidanzata». Un esibizionismo che la Potenza non è riuscita (comprensibilmente) a tollerare, anche perché la stessa continua a farsi intervistare in giro peggiorando la situazione. L’ex convivente ha affrontato per dieci anni gli infiniti problemi di Lavitola, ha avviato con il sudore della sua fronte il ristorante di famiglia e adesso l’amante comparsa sulla scena a febbraio parla come se fosse la compagna ufficiale dell’«amico fraterno» di Ranucci.

«DICO A TUTTE MEU AMOR»

Anche se nelle sue missive, Lavitola, prova a scaricare la quarantaduenne carioca in tutti i modi: «Ho capito che hai letto l'intercettazione nella quale mi rivolgo dicendo “meu amor” a una donna. Certo, ti capisco, ma ti assicuro che non ricordo a chi mi rivolgevo. Come credo tu sai, è un modo comune di dire in Brasile. Non sono più andato in Brasile, anche se sarebbe stato necessario, proprio per non farti avere dubbi. Ti prego, in nome di Dio, non averne, non sarebbe giusto». Scrive anche: «Sappi che non ho nessun amante, non ne avrò e continuerò ad amarti qualunque scelta tu farai perché è giusta». Il faccendiere predica calma: «Non è nessuna prestanome, ma non ho nulla con lei. Ti spiegherò...». A un certo punto, però, Lavitola ha un barlume di sincerità: «Ormai è tardi, qualsiasi cosa sia successa è colpa mia e quindi non posso recriminare. Hai sofferto troppo . Io ti ho tolto da una vita serena per farti avere preoccupazioni, rompere con la tua famiglia, lasciarti tanto sola. L'unica gioia che ti ho dato sono stati i cuccioli».

Per giustificare i suoi errori fa riferimento ad asseriti problemi neurologici, mai curati e che avrebbe trasmesso a uno dei figli. Il mandante della «bomba d’amore», però, prova anche a incolpare per le vicissitudini coniugali la famiglia dell’ex compagna: «Non voglio trovare scusanti, ma ricordati che da quando i tuoi sono ritornati in ballo con noi e, poi, peggio, quando sono venuti, è iniziato un disastro». Fa sapere che, nonostante la generosa offerta di ospitalità arrivata da un cugino, non è intenzionato a scontare i domiciliari in Basilicata. Vorrebbe farlo a casa sua: «Fai fare un muro tra i due appartamenti e se ti disturbo scrivi la revoca e mi riportano in cella». Chiede anche di «non fittare niente» e di «non buttare soldi».