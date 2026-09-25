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Sigfrido Ranucci

Dritto e rovescio, Del Debbio riprende Luisella Costamagna: "Dai dai, su"

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venerdì 25 settembre 2026
Dritto e rovescio, Del Debbio riprende Luisella Costamagna: "Dai dai, su"

1' di lettura

A Dritto e rovescio, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stata ospite Luisella Costamagna. La giornalista è intervenuta per parlare della battuta di Antonio Tajani sulle donne con le gonne corte. E si è lasciata andare a uno sfogo contro il governo Meloni. In sintesi, secondo lei questo esecutivo vuole riportare l'Italia agli anni '90, simbolo - secondo la sinistra - del patriarcato. Un delirio, appunto. 

"È un governo che ci vuole riportare agli anni cinquanta con la gonna lunga - l'intervento della Costamagna -, cioè la paladina...". A quel punto Giovanni Donzelli, anche lui ospite della trasmissione, non è più riuscito a trattenersi: "Non è vero!". "Donzelli - ha insistito la giornalista -, non ha nulla da dire sulle aberrazioni del vostro governo spagnolo!". "Ma pietà", ha esclamato l'esponente di Fratelli d'Italia. "È così!", ha ribadito la Costamagna. "Torniamo alla gonna lunga anni cinquanta!", la giornalista ha tirato dritto. "Dai, dai, su! Non andiamo sui calzati!", ha chiosato il padrone di casa. Una polemica del tutto strumentale. Soprattutto se si pensa che la sinistra sta osteggiando in tutti i modi il divieto del governo di indossare il velo e il burqa nelle scuole italiane. 

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