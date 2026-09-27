Ranucci, "quando arriva c'è il fuggi fuggi": rumors, nei corridoi della Rai...

La presenza di Sigfrido Ranucci nella redazione di Report non sarebbe gradita ad alcuni dei redattori che lavorano al programma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, che racconta: "Gli inviati e gli autori storici di Report in questi giorni lo dicono di continuo. Fra di loro, davanti alla macchinetta del caffè, e lo fanno sapere anche in giro. Forse per esorcizzare il colpo di scena: se Sigfrido Ranucci la settimana prossima sarà rimesso in sella dal tribunale del lavoro faranno gli scatoloni. Se lui sarà reintegrato dal giudice, loro se ne andranno".
Secondo i rumors riportati dal quotidiano, l'ex conduttore del programma di Rai 3 si presenterebbe negli uffici a sorpresa costringendo spesso i redattori a parlare di nascosto nei corridoi. “Lui sale, entra, saluta, ricambiato dai suoi ex ragazzi ('Senza trasporto') e si chiude nella sua 'officina'. 'Occhio, è arrivato', è il passaparola che circola nella nuova chat di Report da cui l’ex frontman è ormai stato estromesso. E subito i nuovi co-conduttori Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi — ma anche i co-autori Giulio Valesini e Bernardo Iovene — si scrivono e si danno appuntamento in un’altra ala. Non vogliono farsi sentire. Soprattutto se devono fare il punto con il resto della squadra”, scrive Simone Canettieri sul Corsera. Un inviato, poi, avrebbe rivelato: "Se c’è lui a volte discutiamo nei corridoi per non farci sentire".
Ranucci, indiscreto impietoso: "Passa le giornate in Rai e la redazione fugge al bar"Sigfrido Ranucci potrebbe tornare a vestire i panni del conduttore di Report. La decisione spetterà al tribunale ...
Non è tardata ad arrivare la smentita di Ranucci, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Ennesimo articolo falso del Corriere della Sera, a firma di Simone Canettieri e rilanciato da Open, sull'intenzione della redazione di Report di lasciare il programma in caso di reintegro del sottoscritto. Il cdr approfondimento smentisce quanto ricostruito dal Corriere. Una versione, che secondo quanto ricostruito, che riguarda la posizione di 2-3 giornalisti, sulla totalità di 43 persone impiegate nella trasmissione. Oltre le 3 persone il resto della redazione era all'oscuro dell'intervista rilasciata in modalità anonima".