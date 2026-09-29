Premio alla cultura per Wanna Marchi e Stefania Nobile: bufera sul Campidoglio



Wanna Marchi e Stefania Nobile hanno ricevuto un riconoscimento nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. La cerimonia si è svolta il 23 settembre, nell’ambito del Premio Internazionale della Cultura (P.I.C.), e ha subito fatto discutere. Stefania Nobile è stata premiata per il libro Vendere... cara la pelle, mentre Wanna Marchi ha ricevuto un riconoscimento per il suo ricettario La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l’unica misura è l’amore. La notizia ha provocato diverse reazioni sui social, soprattutto per la scelta di premiare le due donne e per la location della cerimonia. In molti si sono chiesti come fosse possibile assegnare un premio alla cultura a Marchi e Nobile proprio in Campidoglio.



Va però precisato che il P.I.C. è una manifestazione privata e non un premio organizzato da Roma Capitale. L’evento è stato ideato dall’editore Alessandro Gian Maria Ferri. La concessione della sala segue comunque le procedure previste dall’amministrazione. Ad accogliere gli oltre 200 ospiti è stato il consigliere comunale Dario Nanni. La manifestazione è stata presentata come un appuntamento dedicato alla cultura e alla valorizzazione di persone e progetti legati al mondo della letteratura, dell’arte e della creatività. A far discutere, dunque, non è soltanto il riconoscimento assegnato a Wanna Marchi e Stefania Nobile, ma anche il fatto che la cerimonia si sia svolta in uno degli spazi più rappresentativi del Campidoglio.