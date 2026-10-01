Vannacci, la sentenza di Travaglio: "Perché si sta fermando nei sondaggi"

"Il fenomeno Vannacci è destinato a sgonfiarsi oppure c'è il rischio di un'ondata nera nerissima, fascistoide?": Lilli Gruber lo ha chiesto a Marco Travaglio a Otto e mezzo su La7 a proposito del generale e leader di Futuro Nazionale.
"Più, secondo me, si lancia l'allarme fascismo più si gonfia Vannacci perché io credo che l'elettorato di Vannacci sia abbastanza simile a quello dell'AfD - ha spiegato il direttore del Fatto Quotidiano in collegamento con il talk -. L'AfD sfonda oltre ormai il 30% in Germania perché il governo europeo è formato da 'tutti insieme', socialisti, popolari, liberaldemocratici e Verdi; il governo tedesco è formato da una grossa coalizione dove ci sono tutti dentro. E quindi la gente incazzata, disperata e impoverita dove va? Va nell'unico posto che non sta al governo, né in Europa né in Germania, cioè a destra".
Secondo Travaglio, "Vannacci è più basso rispetto all'AfD per fortuna perché in Italia c'è già la destra al governo, quindi l'ondata di destra è già stata in parte assorbita da Meloni, Salvini e Tajani nel 2022 e hanno deluso. Ci sono quelli che vanno dai partiti di destra di governo a Vannacci perché si illudono che quello che gli altri avevano promesso e poi non sono riusciti a fare, secondo me perché non si può fare, invece lo farà Vannacci perché si può fare e se Salvini, Meloni e Tajani non l'hanno fatto è perché si sono rammolliti o venduti alla sinistra, non so bene per quale altro complotto".
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Nonostante questo, però, per il direttore del Fatto, "Vannacci non è particolarmente abile nella sua propaganda come lo sono i leader dell'AfD. I leader dell'AfD hanno un programma su tutto, Vannacci parla sempre di 3-4 cose ma se tu gli chiedi dell'economia non sa di cosa parla, se tu gli chiedi di Israele non apre bocca, lui è semplicemente filorusso, non è nemmeno pacifista, è filorusso, che è una cosa diversa. Se gli chiedi delle politiche di Trump e delle politiche di Netanyahu non le contesta minimamente, quindi diciamo che al momento canta sempre la stessa nenia e rischia di stufare, per questo nei sondaggi in questo momento si è fermato. Però noi non sappiamo che succede di qui alle elezioni". Travaglio, infine, ha voluto precisare: "Eviterei di confondere i suoi elettori con lui, perché credo che i suoi elettori gli somiglino abbastanza poco, altrimenti dovremmo pensare che gli italiani come i tedeschi si siano improvvisamente trasformati tutti in fascisti o nazisti".
"È semplicemente filorusso, canta sempre la stessa nenia": Travaglio su Vannacci a Otto e mezzo, guarda qui il video