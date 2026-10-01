Vittorio Sgarbi, "condizioni critiche": voci allarmanti dal Gemelli

Sarebbero critiche le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi, secondo quanto rivelato da fonti riprese dai media nazionali, come si legge sul Secolo d'Italia. L’ex parlamentare e già sottosegretario alla Cultura, come confermato da una nota dell'ospedale, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Gemelli. In ogni caso, a quanto si apprende da fonti ospedaliere, almeno al momento non sono previsti bollettini.

Sgarbi, 74 anni, era stato ricoverato al Gemelli già nel 2025 per problemi di salute associati a una forte depressione. A fine 2015 era stato operato al cuore al Policlinico di Modena e nel 2021 aveva spiegato di essere guarito da un tumore alla prostata curato all’Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma. L’ultimo importante ricovero risale alla primavera del 2025, quando ha affrontato una profonda sindrome depressiva che lo ha portato a periodi di isolamento e a una marcata perdita di peso. Il ricovero era durato oltre un mese.