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Realpoltik, Sallusti spiana Furfaro e Amurri: "Vedervi rosicare è uno spettacolo"

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lunedì 28 settembre 2026
Realpoltik, Sallusti spiana Furfaro e Amurri: "Vedervi rosicare è uno spettacolo"

1' di lettura

Non è stata una buona settimana per la sinistra. Anzi, non è stato un buon anno. O meglio: questa legislatura è proprio da dimenticare. A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate è stato ospite Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero si è confrontato con la giornalista Sandra Amurri e il deputato del Partito democratico Marco Furfaro, entrambi presenti in studio. E ha espresso solidarietà a loro e a tutta la sinistra. Non deve essere stato facile assistere a tutti i successi del governo Meloni con le elezioni politiche ormai alle porte. 

"Vedere Sandra Murri e l'onorevole Furfaro rosicare come delle bestie perché questo governo sta risolvendo dei problemi degli italiani è uno spettacolo - ha spiegato Sallusti ai telespettatori di Realpolitik -. Io li capisco. Guardate, avete tutta la mia solidarietà perché sette giorni fa gli italiani hanno saputo che non pagheranno il bollo auto, nella maggior parte dei casi. Poi a metà settimana avete saputo che il governo vuol risolvere un problema che è anche di parte degli elettori di sinistra, che si ritrovano incasinati coi bambini in scuole che non funzionano come dovrebbero. E adesso addirittura scoprono che la benzina è a 1,97...".

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