Realpolitik, Pina Picierno contro Meloni: "Scivolata grave"

"Ho trovato quell'espressione una scivolata grave della pressidente del Consiglio, che dimostra che Meloni con il cuore è ancora a Bibbiano, diciamo così, purtroppo aggiungo E dimostra anche un'incoerenza di fondo": Pina Picierno lo ha detto nello studio di Tommaso Labate a Realpolitik su Rete 4, commentando le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni in merito alla decisione del gip di scarcerare Youssef Sahir, considerato come la mente del Movimento "17 ottobre". "Lo dirò senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del gip di Milano", aveva detto Meloni in un video sui social.

"Io ho sostenuto con grande convinzione la riforma della giustizia, quando la Meloni raccontava la necessità di rendere il gip più autonomo rispetto alle decisioni del pm - ha proseguito l'ex dem -. Io ho sostenuto quella riforma per questo, perché sono convinta che questo Paese necessiti di una magistratura più autonoma... Però quando poi un giudice decide in autonomia rispetto al pm, la Meloni grida 'Vergogna'". Infine, ha chiosato: "Questo rappresenta l'enorme ipocrisia e l'enorme incoerenza della presidente del Consiglio. Ed è anche una fotografia impietosa del bipopulismo italiano".