Andrea Sempio, spunta un foglietto sospetto nei diari: "Io aiutato"

Emergono nuovi e inquietanti dettagli su Andrea Sempio . A Mattino 5, dove si parla del delitto di Garlasco, Federica Panicucci ha mostrato un foglio estratto dai diari dell'indagato in cui ci sono appunti confusi e poco chiari, ma che secondo il programma di Canale 5 conterrebbero chiari indizi che potrebbero essere utili agli inquirenti che indagano nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi.

La pagina - come si vede - risulta redatta in carattere stampatello e menziona anche la figura di un "uomo misterioso". Tra le frasi che più saltano all'occhio quella come "io aiutato". Durante la puntata è stato comunque sottolineato come gli investigatori avessero già vagliato il consistente materiale del diario, inserendo questo specifico manoscritto tra i documenti ritenuti di interesse.

Intanto Sempio sembra sempre più vicino a un rinvio giudizio e i video e le foto del suo cellulare che escono dagli atti dell’inchiesta di Pavia gettano nuove ombre sulla sua personalità. Accuse che però il diretto interessato rigetta: "Quando mi accusano di essere l’assassino di Chiara Poggi faccio fatica a rispondere perché oggi sono talmente saturo che è come se una parte di emozioni fossero spente. È la difesa di Stasi che mi ci ributta dentro tutte le volte, che spinge per cercare di far ripartire le indagini contro di me".