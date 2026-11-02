Giovanni Floris contro le destre: "Sono tempi terribili"

Giovanni Floris getta la maschera e critica il governo. "In Italia la scuola è diventata quello che non dovrebbe essere, ossia un elemento politico. E questo rientra in un problema che non è affatto solo italiano", esordisce il conduttore di La7 in un'intervista al Fatto Quotidiano.
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Alla domanda sui motivi per cui il problema è più ampio, il giornalista risponde: "Appena rieletto, Trump ha indicato le università come il suo primo nemico, mentre in Texas hanno imposto la lettura della Bibbia nelle scuole, e vogliono appendere i dieci comandamenti in ogni aula. Abbiamo avuto Orban in Ungheria, che i libri voleva farli scrivere e riscrivere. Invece in Italia abbiamo un ministro dell’Istruzione, Valditara, a detta del quale l’umiliazione è formativa, mentre la ministra dell’Università Bernini ha insultato degli studenti che protestavano, bollandoli come 'poveri comunisti'. Sono tempi terribili". Con queste destre? "Assolutamente sì".
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Ma la polemica nei confronti del governo non finisce qui: "Se è per questo hanno anche nascosto i tagli nella conferenza stampa di presentazione della manovra. E in passato hanno usato i soldi di scuola e cultura per finanziare i decreti sulle accise: bruciamo i libri per farci caldo. Dopodiché l’equazione basata sul calo della natalità è un trucco: così le classi scoppiano. Per rilanciare la scuola servono molti più fondi. Poi si potrebbe anche discutere di come riorganizzarla".