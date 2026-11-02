Alessandro Sallusti inchioda la grillina: "Stato di Polizia con Meloni? Conte mandava la Polizia contro chi manifestava per il lockdown"

Ospite, in collegamento, c’è il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che stronca la grillina: “Che lei parli di stato polizia quando il governo dei Cinque Stelle, Conte Presidente, mandava la polizia contro chi manifestava per il lockdown e mandava i poliziotti a inseguire chi faceva i jogging sulle spiagge da solo, a me fa un po' ridere. Cioè quando siete stati al governo è stato di polizia, avete militarizzato il paese”. La Baldino prova a controbattere: “Non c'è niente da rispondere, perché gli italiani non hanno la memoria corta e ricordano quello che abbiamo vissuto in quegli anni. Quello che abbiamo vissuto in quegli anni è che il Presidente Conte è stata la persona che ha assicurato il Paese, ha salvato il Paese mentre gli altri aizzavano le piazze e urlavano alla polizia”. Sallusti la corregge: “Voi avete usato la polizia contro gli italiani”. La Baldino conclude: “Non mi ricordo l’editoriale di Sallusti che dava solidarietà a Conte quando Meloni diceva che era un criminale, perché stava salvando, mettendo in sicurezza un paese che era veramente in crisi”.

Alessandro Sallusti a #Realpolitik: "Stato di Polizia con il Governo Meloni? Giuseppe Conte mandava le forze dell'ordine contro chi manifestava per il lockdown" https://t.co/ZIarHPkPmq — Realpolitik (@RealPolitikR4) November 1, 2026