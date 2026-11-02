Alessandro Sallusti inchioda la grillina: "Stato di Polizia con Meloni? Conte mandava la Polizia contro chi manifestava per il lockdown"

Governo ed efficacia delle sue misure in tema di risparmi e sicurezza, i temi sono sul tavolo di “Realpolitik”, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Tommaso Labate. In particolare, si parla del cosiddetto “decreto bollette”, ma anche, ovviamente, di tutte le manifestazioni di piazza dell’ultimo mese che hanno creato non pochi disagi nelle grandi città. A Milano, il 17 e 18 ottobre, c’è stata una vera e propria devastazione.
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E pochi giorni fa, lo sciopero generale del 30 ottobre 2026 proclamato dall'USB, ha portato manifestanti in oltre 40 città, con cortei, blocchi stradali e momenti di tensione con le forze dell'ordine. Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, attacca le istituzioni e afferma: "Bollare i manifestanti come violenti, casseur o addirittura mafiosi sta a significare solo che il Governo Meloni ha perso la connessione con il Paese reale".
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Ospite, in collegamento, c’è il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che stronca la grillina: “Che lei parli di stato polizia quando il governo dei Cinque Stelle, Conte Presidente, mandava la polizia contro chi manifestava per il lockdown e mandava i poliziotti a inseguire chi faceva i jogging sulle spiagge da solo, a me fa un po' ridere. Cioè quando siete stati al governo è stato di polizia, avete militarizzato il paese”. La Baldino prova a controbattere: “Non c'è niente da rispondere, perché gli italiani non hanno la memoria corta e ricordano quello che abbiamo vissuto in quegli anni. Quello che abbiamo vissuto in quegli anni è che il Presidente Conte è stata la persona che ha assicurato il Paese, ha salvato il Paese mentre gli altri aizzavano le piazze e urlavano alla polizia”. Sallusti la corregge: “Voi avete usato la polizia contro gli italiani”. La Baldino conclude: “Non mi ricordo l’editoriale di Sallusti che dava solidarietà a Conte quando Meloni diceva che era un criminale, perché stava salvando, mettendo in sicurezza un paese che era veramente in crisi”.
Alessandro Sallusti a #Realpolitik: "Stato di Polizia con il Governo Meloni? Giuseppe Conte mandava le forze dell'ordine contro chi manifestava per il lockdown" https://t.co/ZIarHPkPmq— Realpolitik (@RealPolitikR4) November 1, 2026