Tommaso Cerno minacciato dagli islamici, sfida la Fatwa: "Il Corano non è la Costituzione"

Una fatwa islamista si aggiunge alle numerose minacce contro il direttore del Giornale Tommaso Cerno, che subito risponde: "Minacce quotidiane ma andiamo avanti. Perché il Corano non è la Costituzione. Se non fermiamo l’islamismo che ha preso in mano la sinistra e i nostri diritti finiremo come polli visto che il maiale già ce l’hanno vietato perfino a scuola. È il vero pericolo che corriamo”, ha scritto in un post su X.

Vicinanza dal presidente del Senato Ignazio La Russa: “Piena e convinta solidarietà al direttore Tommaso Cerno per le nuove minacce di matrice islamista ricevute. È inaccettabile che, ancora una volta, si tenti di intimidire e condizionare la libertà di espressione. Nessuna intimidazione, nessuna minaccia può far arretrare il diritto di informare, di esprimere liberamente le proprie idee e di denunciare ciò che si ritiene giusto. A Tommaso Cerno rivolgo il mio incoraggiamento a proseguire con determinazione il proprio lavoro, nella consapevolezza che la libertà di stampa e di opinione sono valori irrinunciabili che vanno sempre difesi”.