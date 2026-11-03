Giuseppe Conte, la sparata a pochi giorni dalle violenze di piazza: "Cancelleremo i decreti Sicurezza"

Giuseppe Conte esce allo scoperto e dichiara quale sarà la sua priorità quando, eventualmente, tornerà al governo: abolire tutti i decreti sicurezza varati dal centrodestra. Non la scuola, la sanità, l'immigrazione, la politica estera. I decreti sicurezza. "La prima cosa che faremo quando andremo al Governo è cancellare tutti questi decreti sicurezza, questi decreti che limitano il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia", ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, parlando con un gruppo di studenti a margine di un evento a Roma.

Sono dichiarazioni che, ancora una volta, confermano la totale assenza di idee all'interno del campo largo. Del resto, l'unico punto sul quale tutta la sinistra si trova d'accordo, e sul quale dunque può permettersi di avanzare proposte, è la critica - continua e sconsiderata - alle manovre dell'Esecutivo.