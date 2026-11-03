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Giuseppe Conte, la sparata a pochi giorni dalle violenze di piazza: "Cancelleremo i decreti Sicurezza"

martedì 3 novembre 2026
Giuseppe Conte, la sparata a pochi giorni dalle violenze di piazza: "Cancelleremo i decreti Sicurezza"

2' di lettura

Giuseppe Conte esce allo scoperto e dichiara quale sarà la sua priorità quando, eventualmente, tornerà al governo: abolire tutti i decreti sicurezza varati dal centrodestra. Non la scuola, la sanità, l'immigrazione, la politica estera. I decreti sicurezza. "La prima cosa che faremo quando andremo al Governo è cancellare tutti questi decreti sicurezza, questi decreti che limitano il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia", ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, parlando con un gruppo di studenti a margine di un evento a Roma.

Sono dichiarazioni che, ancora una volta, confermano la totale assenza di idee all'interno del campo largo. Del resto, l'unico punto sul quale tutta la sinistra si trova d'accordo, e sul quale dunque può permettersi di avanzare proposte, è la critica - continua e sconsiderata - alle manovre dell'Esecutivo. 

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Le parole di Conte non hanno lasciato indifferente Fratelli d'Italia che, con un post sui social, ha voluto rispondere all'ex premier. "Per Giuseppe Conte - si legge sul profilo X di FdI - la priorità è cancellare i decreti sicurezza. Ancora una volta, il Movimento 5 Stelle dimostra di voler riportare l’Italia indietro, smantellando il lavoro fatto dal Governo Meloni per garantire maggiore sicurezza ai cittadini". 

In merito alle accuse sulla limitazione del diritto a protestare, FdI scrive: "Queste norme non limitano il diritto di manifestare: servono a tutelare chi scende in piazza pacificamente e a prevenire violenze e scontri che finiscono per negare proprio quel diritto. La sicurezza non è un ostacolo alla libertà, ma una condizione per garantirla a tutti". 

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