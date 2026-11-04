Lilli Gruber, l'attacco di Alda D'Eusanio: "Faziosità acida, intollerabile. Bocchino? Un eroe nella fossa dei leoni"

Un attacco in piena regola per Lilli Gruber. La giornalista ed ex collega Alda D'Eusanio ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui prende la prende di mira. La causa? Una faziosità diventata - sottolinea la giornalista - 'intollerabile'. La settantaseienne, che nei mesi scorsi ha deciso di ritirarsi dalla televisione, ha attaccato il modo di fare della Gruber, volto di Otto e Mezzo in programma su La7. "Mi rivolgo pubblicamente a Lilli Gruber", parte così l'appello.

"Lilli, abbiamo lavorato insieme per tanti anni al TG2. Eri una giornalista brava, molto brava e lo sei tutt'ora. Sei cresciuta e sei diventata sempre più brava, ma sei diventata di una faziosità intollerabile. Non è possibile che un giornalista, un vero conduttore, faccia informazione con la faziosità acida che hai tu. Non è possibile", continua l'attacco della D'Eusanio. E poi rincara la dose: "Capisco che hai un grande successo e forse hai successo proprio per questo, ma è una cosa diventata veramente intollerabile". Il messaggio prende in considerazione la puntata in cui si è discusso del caso Youssef Siher, in cui era ospite Italo Bocchino. Lilli Gruber e il direttore editoriale del Secolo d’Italia hanno avuto un acceso confronto.