Enrico Mentana e le voci sul suo futuro: "Direttore del Tg1? Non c'è nessun discorso Tele Meloni e anti Meloni"

Enrico Mentana ospite di Geppi Cucciari. A Splendida cornice, il programma di Rai 3, il giornalista direttore del TgLa7 non si sottrae alle domande della conduttrice. Soprattutto a quelle che riguardano il suo futuro: "Direttore del Tg1? Non c'è nessun discorso Tele Meloni e anti Meloni. Il 27 febbraio del 1980 sono entrato come redattore al Tg1. Penso sempre che la vita va in avanti e non indietro. Ho lasciato la Rai nel 1991 e sono andato a Mediaset da cui sono uscito nel 2010. Tenderei a cambiare nella vita a costo anche di fermarmi".

E in merito al suo successore dopo l'annuncio dell'addio a La7: "Chi prenderà il mio posto sono contento che lo faccia", ha aggiunto "e sono sicuro che farà meglio di me" ha concluso sorridendo. Ospite di Un giorno da pecora, Urbano Cairo aveva commentato così la decisione del giornalista tra i nomi di punta della sua rete: "Io non sono contro nessuno, lascio libertà di espressione. Quando Enrico è arrivato a La7, prima di me, io ho acquisito la tv nel 2013, c’erano giornalisti come Gad Lerner e Michele Santoro. Quella era una tv più orientata a sinistra di quella di oggi". Infine, sul successore: "Non ho ancora deciso. Se l’avessi deciso, l’avrei annunciato. Mancano due mesi, ci faremo trovare pronti".