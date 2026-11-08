Realpolitik, l'ammissione di Veronica Gentili: "Non è colpa di Giorgia Meloni"

Piove, foverno ladro. Questo sempre lo slogan che la sinistra sta propinando agli italiani da quando Giorgia Meloni si è insediata a Pallazzo Chigi. E ha colto la palla al balzo quando dal weekend del 17 ottobre le piazze d'Italia si sono rimpite. Non sempre pacificamente, come le immagini da Milano, Torino e Bologna ci ricordano bene. In quel caso il frame era appunto "caro-vita". E da quel momento Pd, Avs e M5s si sono intestati questo slogan per attaccare la leader di Fratelli d'Italia nei programmi televisivi. Ma è davvero colpa della premier se le bollette della luce e del gas sono aumentate?

Chi asseconda la sinstra, omette alcuni dettagli di estrema rilevanza. In primis, il delicato scenario geopolitico con la geurra in Medio Oriente che quest'anno si è fatta sentire con tutta la sua feroce. Anche sul piano economico, con lo Stretto di Hormuz che ha bloccato il passaggio di centinaia di nave. E, di consegenza, il prezzo del petrolio è salito. Colpa di Meloni? Macché.

"È vero che si stanno portando avanti delle politiche che sono delle politiche ambientaliste, che si stanno progressivamente, a cui si stanno un po' adeguando tutti. Per esempio c'è l'eventualità che nel biennio 2029-2030 le bollette vengano 100 euro di più a famiglia, proprio perché si vuole agevolare le imprese energivore e facilitarle in qualche modo nel rendersi più moderne e più green - l'intervento di Veronica Gentili a Realpolitik -. Queste sono delle scelte, rientra sempre nel discorso della coperta troppo corta. Quando si fanno delle manovre bisogna fare delle scelte, quindi gli italiani attraverso le loro bollette dovranno finanziare anche degli interventi green. È inevitabile, sì è inevitabile, ma fa parte delle scelte che deve fare un governo quando è costretto a muoversi. Giorgia Meloni oggi non ha una responsabilità individuale sul caro-vita, non ce l'ha il suo governo, perché è chiaro che non sono loro oggi ad essere la causa dei costi della benzina. Quello che si può discutere oggi è le scelte di politica che hanno portato fin qui. Quindi se c'è invece qualcuno che si può accusare con nome e cognome di questi prezzi è l'uomo che al momento è stato un po' esautorato dal suo potere, che è Donald Trump, di cui le ripercussioni arrivano fin qui".