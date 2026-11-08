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Realpolitik, Bignami zittisce Andrea Orlando: "Ecco cosa è la democrazia"

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domenica 8 novembre 2026
Realpolitik, Bignami zittisce Andrea Orlando: "Ecco cosa è la democrazia"

2' di lettura

A Realpolitik, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate, è stato ospite Galeazzo Bignami. L'esponente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento, ha ricordato ad Andrea Orlando del Pd il significato di democrazia e di volontà popolare che si traduce con il voto alle urne. Un concetto che a volte il Pd sembra dimenticare.

"Per quanto riguarda il sovranismo, io credo che ci possa essere all'interno dell'Unione Europea anche il desiderio di cercare di rafforzare quelle maggioranze che ti consentono poi di portare a conclusione, come Giubilei ricordava, delle maggioranze alternative che sul tema dell'immigrazione, sul tema dei Green Deal, sul tema della transizione ti possono aiutare a dare risposte in linea col tuo programma - ha detto Bignami -. Cosa diversa è se invece uno, in base alle tifoserie, decide che una è una democrazia o no. Io ricordo sempre a me stesso quando Bonelli, sempre con grande mitezza, diceva con Trump una svolta autoritaria, oppure Mario Monti che diceva che gli Stati Uniti non sono più una democrazia liberale. Non credo che sia giusto che è un male che la sinistra ha spesso, che se il popolo vota come vuole la sinistra allora il popolo è saggio, se non vuole come vuole la sinistra allora il popolo è bue. Credo che banalmente si debba sempre rispettare come il popolo vota perché si chiama democrazia".

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