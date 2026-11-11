Formigli fa la morale Ma le sue bufale...

Non saprei dire quali pregi abbiano i giornalisti, soprattutto quando sono volti televisivi. Probabilmente nemmeno uno. Di sicuro hanno un difetto: si prendono parecchio, ma parecchio, sul serio. È vero che pure i politici hanno questa abitudine. Ma loro sono obbligati per contratto dovendo essere votati. Non altrettanto per i giornalisti vale questo obbligo. Questi fanno spettacolo non informazione. Anche Corrado Formigli, in libreria con “Silenzio Stampa” edito da Feltrinelli (un libro che si preannuncia ricco di aneddoti deliziosi tipo Giorgia Meoni che prende a calci infuriata la macchinetta del caffè nel centro di produzione Sky), non sfugge alla tentazione di prendersi sul serio. Sottolineo subito che qui non si fa la recensione di un libro. Anche perché devo ancora leggerlo. Ma nell’intervista resa ieri ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera (che assieme a La7, dove Formigli lavora, fa parte dello stesso gruppo editoriale) il conduttore indugia molto su un racconto noioso, a tratti stucchevole e di sicuro ad alto indice glicemico. L’informazione televisiva sarebbe intimidita e quasi mortificata dal potere della politica.

Mentre è in realta vero l’esatto contrario. È la televisione ad essere utilizzata spesso come clava contro i politici non graditi. Del giornalismo televisivo (sottinteso suo ma più in generale dei suoi colleghi di rete) viene fatta una narrazione romantica ed a tratti agiografica. Conduttori come eroi senza macchia e senza paura che inseguono la verità. Talvolta a furia di inseguire troppo la verità si scivola però sulle bucce di banana. Dall’immagine di un videogioco confusa per un’acciaieria dove stavano rintanati i militari ucraini all’epopea dello studente immigrato sottopagato e sfruttato che però poi imbraccia un fucile in favore di camera contro i ragazzi della gioventù meloniana. Parliamoci chiaro, i merdoni (altro che Meloni) li pestiamo tutti. Solo che noi di Libero non ci diamo le arie di voler spiegare il mondo al mondo. Noi non parliamo alla nazione. Noi ci diamo di gomito con la fazione. E quasi sempre, ma guarda un po’, finiamo per dire le cose come stanno. Formigli e molti suoi colleghi su La7 amano ricordare come Giorgia Meloni non vada più in quelle trasmissioni per paura di domande scomode. Ma scomode su cosa? Su un padre che lei non vede da sempre e che di fatto ha disconosciuto? E perché mai dovrebbe scendere in terra ostile a confrontarsi non solo con gli avversari ma anche con il supposto arbitro -alias il conduttore- che è più avversatio degli avversari stessi. La linea editoriale di La7 è di una chiarezza esemplare. Equilibrio zero, fine. Trasmissioni tutte a senso unico. Solo esclusivamente in favore del centrosinistra. Parterre di ospiti chiaramente orientato. Spesso e volentieri un bel tre contro uno con il conduttore che mena più degli altri tre di sinstra. Sia chiaro. Che ciascuna trasmissione abbia una sua identità è perfettamente legittimo. Anzi necessario. Non credo certo, da fazioso quale sono e quali siamo, che la TV si faccia col bilancino del farmacista.

Ci si mena e forte in TV. Non si gioca a canasta e non si va di fioretto. Ma l’equilibrio che conta è quello che lo spettatore percepisce a livello di rete. Quindi Urbano Cairo ed il suo direttore editoriale Andrea Salerno, hanno sapientemente scelto una linea editoriale netta e riconoscibile. Dove i buoni stanno sempre a sinistra e i cattivi solo a destra. L’identità della rete è assicurata e riconoscibile. Chapeu. Lo spettatore sa cosa lo aspetta guardando Gruber o Formigli. Magari quelle trasmissioni lo spettatore le guarda pure perché gli piace imprecare e rilanciare sui social le sue arrabbiature. Ma la rete funziona. Gli asolcti tutto sommato anche. E soprattutto i talk, parliamoci chiaro, sono prodotti che costano veramente il giusto. Ma per piacere risparmiateci i sermoni sulla verità ed il giornalismo intimidito.