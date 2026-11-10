Quarta Repubblica, prof D'Orsi contro Porro: "Servizio grottesco"

A Torino la protesta studentesca è stata segnata dalle azioni di circa 100 facinorosi, accusati di aver bloccato l'attività scolastica di 17mila studenti, tra occupazioni, incursioni negli istituti e danneggiamenti. Tutto documentato in un servizio andato in onda a Quarta Repubblica, programma d’approfondimento di Rete4 condotto da Nicola Porro.

Tra gli ospiti in studio c’è anche Angelo D'Orsi, storico, giornalista e docente universitario, che critica duramente il servizio: “Abbiamo sentito questo servizio che ho trovato veramente grottesco. Il lessico, questa costruzione retorica, questa saldatura tra Islam e radicali. C'è semplicemente il sostegno alla Palestina, vogliamo dirlo? Queste ricostruzioni, invece, sono le cose effettivamente che dice tutta la destra, dice il governo e sono veramente delle sciocchezze. Una minoranza che blocca? Ma sono sempre state minoranze, sono sempre state le minoranze a portare avanti l'azione. Sempre nella storia. Avete mai visto le maggioranze che portano avanti l'azione? La minoranza serve a sollecitare la maggioranza. Questo è il compito delle minoranze, o no? E quindi, certo, è una minoranza che occupa. Ma è una minoranza che, come è stato detto, in realtà esprime un bisogno diffuso, non di 100 persone. Questa è disinformazione, non sono 100 persone. Sono migliaia di studenti che vivono in condizioni drammatiche ormai. Ma vi siete accorti che c'è una rivolta in Italia?".

Replica Michele Silenzi, giornalista, saggista e direttore editoriale della casa editrice Liberilibri: “Il campus Einaudi è un luogo particolarmente simbolico e sfortunato evidentemente, a dispetto del gran nome di un grande liberale che porta. Il 17 gennaio del 2026, quindi quest'anno, è stata indetta un'assemblea di Askatasuna su cui poi ci fu l'indagine della Digos e fu riportata da Piantedosi. E che cosa si vedeva con chiarezza? Che c'era una saldatura già in quell'assemblea tra i movimenti No Tav, Askatasuna, tutto il mondo dell'antagonismo e una componente importante di associazioni islamiche o simpatizzanti o che ruotano intorno all'islamismo. Ora questo che cosa significa? Che cosa ci mostra? Ci mostra che Torino sta diventando, in questo momento, non semplicemente una grottesca occupazione narcisistica di studenti, ma qualcosa di molto più complesso e di completamente nuovo per l'Italia. C'è un centro di elaborazione e di saldatura tra la sinistra radicale e una forma di islam politico che conosciamo in Francia ad esempio”.