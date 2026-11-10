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Quarta Repubblica, Sallusti stronca il dem Romano: "Quando vi beccano con le mani nella marmellata..."

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martedì 10 novembre 2026
Quarta Repubblica, Sallusti stronca il dem Romano: "Quando vi beccano con le mani nella marmellata..."

2' di lettura

"Il problema del patrimonio abitativo in capo alle regioni è fuori controllo ovunque, non solo nel Lazio, ma anche in Toscana o in Emilia Romagna": Alessandro Sallusti lo ha detto in collegamento con Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4. Poi ha aggiunto: "Probabilmente è stato sbagliato affidarlo alle Regioni che non hanno un contatto col territorio altrettanto immediato come ce l'hanno i Comuni o come ce l'avevano prima le Province. Dire che il problema è la Regione Lazio perché è guidata dalla destra... Andiamo a vedere i dati in Toscana e in Emilia e siamo a posto...".

"Ve li do i dati, ce li ho, 4 case pubbliche sfitte su 5 sono in Regioni governate dal centrodestra", è intervenuto Paolo Romano, consigliere regionale Pd in Lombardia, anche lui ospite del programma. "Ma è ovvio... Anzi le dirò di più, la colpa non è del centrodestra, è di Giorgia Meloni personalmente, che non si occupa delle case... - ha commentato ironicamente il direttore di Libero -. Per voi il problema è sempre il centrodestra, poi quando vi beccano con le mani nella marmellata vi arrampicate sugli specchi". Al centro del dibattito, nella trasmissione di Porro, l'inchiesta sul Pd che non paga gli affitti delle sue sedi.

"A Roma ci sono 16mila persone in coda per una casa popolare e ci sono più di mille case sfitte. Uno potrebbe dire 'sono a Roma, saranno di Gualtieri?'. No sono del presidente della Regione Rocca, sono di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia perché è la Regione che ha nella sua missione le politiche sulla casa - ha insistito Romano -. E da quando il Pd non governa più la Regione Lazio il numero di case messe a bando ogni anno dalla Regione è diminuito perché Regione Lazio adesso mette meno soldi, è incapace di rinnovare le case e quindi ci sono più di mille case pubbliche sfitte rubate alle famiglie romane in difficoltà per colpa della gestione Rocca". 

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