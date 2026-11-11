Giletti e Fedez, "come mi ha risposto Massimo": gelo siderale

C'è tensione tra Fedez e Massimo Giletti. Dopo l'ultimo battibecco, il rapper è tornato a punzecchiare il conduttore de Lo Stato delle Cose. È accaduto durante Pulp Podcast. Qui conduttori Davide Marra e Fedez hanno parlato della morte di David Rossi. Ospiti del format sono stati l’avvocato Carmelo Miceli, il giornalista Davide Vecchi e Antonella Tognazzi, moglie del manager al centro della Commissione Parlamentare d’Inchiesta presieduta da Gianluca Vinci. Proprio qui Fedez ha criticato Giletti per la sua scelta di diffondere in anticipo i nomi dei sospettati del presunto omicidio: "Gli ho scritto, mi ha risposto con tre puntini di sospensione", ha detto.

Fedez e Massimo Giletti, scoppia la lite: "Fa feccia", "Ne parliamo stasera" Volano stracci tra Fedez e Massimo Giletti. Il rapper milanese attacca duramente il conduttore di "Lo Stato delle C...

Il riferimento è a quanto accaduto il 18 ottobre, quando Giletti - attraverso il suo canale social e quello della sua trasmissione di Rai 3 - ha annunciato il nome del presunto mandante. Lo stesso nome è stato poi rivelato l’indomani durante una conferenza stampa della Commissione Parlamentare d’Inchiesta, insieme a quello del presunto organizzatore. "Gli ho chiesto se voleva dire qualcosa in merito", ha aggiunto il rapper. Ma al suo messaggio, Giletti avrebbe risposto "con tre puntini di sospensione". Quindi la risposta di Fedez a quel messaggio: "Lo prendo come un no".

Massimo Giletti affonda Fedez: "Feccia? L'importante è non frequentarla" Come preannunciato già sui social, c’è stato l’atteso dissing tra il rapper Fedez e Massimo Gi...