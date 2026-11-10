Corrado Formigli, "la Meloni io la ricordo così": e poi una pioggia di insulti

"Autoritaria, polemica, permalosa, esigente con se stessa sino alla paranoia". Corrado Formigli, intervistato da Aldo Cazzullo sul Corriere, ricorda così Giorgia Meloni, quando nel 2003 era una giovane dirigente della destra e partecipava alla trasmissione "Controcorrente" su Sky. Il conduttore di Piazzapulita esce oggi nelle librerie il libro "Silenzio stampa" e racconta diversi aneddoti, tra cui anche un episodio curioso che riguarda l’attuale premier, ormai 23 anni fa: "L'ospite terminò la puntata molto insoddisfatta e prese a calci il distributore dove ci eravamo appoggiati per fare due chiacchiere". Di Meloni riconosce "prontezza di spirito, energia, ironia", ma individua un problema nel suo rapporto con l'informazione: "Per lei il giornalismo o è militante, nel senso di partito, o non è".

L'attacco alla presidente del Consiglio sta nel confronto con i giornalisti, spiega Formigli: “Va soltanto da chi non le fa domande, dai suoi amici, da chi le alza la palla. Lo trovo scandaloso. È inconcepibile che una leader non abbia fatto mai una sola intervista in un contesto neutrale o comunque non amico". L’ultimo messaggio del conduttore il 7 settembre, prima della nuova stagione di Piazzapulita, senza ottenere risposta. A un'inviata che l'aveva invitata di persona, Meloni avrebbe risposto prima "Adoro!", poi "No". Alla richiesta di spiegazioni: "Perché no". Non va meglio nelle conferenze stampa. "I singoli programmi non hanno diritto di parola, soltanto le testate. Le domande fastidiose arrivano di rado; e non c'è mai la seconda domanda, che è l'essenza del nostro lavoro". Formigli cita il confronto post-Cutro: "L'unica conferenza stampa non addomesticata della Meloni, quella dopo il disastro di Cutro e il relativo decreto, finì in un disastro che costò il posto al povero Mario Sechi".