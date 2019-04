Non soltanto i sondaggi preoccupano i grillini, quei sondaggi che danno la Lega sempre più in alto e il M5s sempre più in basso. Ci sono altre manovre attorno al Carroccio che preoccupano Luigi Di Maio e compagni. Siamo a Firenze, dove Matteo Salvini e il centrodestra mirano a sbancare alle prossime comunali in casa del Pd, in una delle città più legate al partito che esistono in Italia. Il punto è che come riporta Il Giornale, in casa dei pentastellati c'è grossa crisi, tanto che alcuni sono usciti dal Movimento per creare "Firenze in movimento", lista che vede in testa Arianna Xecalos, di origine greche, il cui padre è considerato vicino a Beppe Grillo. Il punto è che la lista, però, si sta avvicinando sempre più alla Lega. Stesso tipo di movimenti si stanno registrando in altre parti della Toscana, per esempio Livorno, dove delle liste civiche nate dal malcontento grillino potrebbero stringere intesa con il centrodestra, Lega in primis, per avere maggiori possibilità di vittoria finale. La crisi dei consensi che colpisce il M5s, insomma, va a colpire anche i membri del partito, sempre più lontani da Di Maio e soci.