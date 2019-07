Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà questo lo striscione che aprirà la manifestazione che vedrà in prima fila anche Gioventù nazionale "per protestare contro la decisione del comune di Parigi di insignire Carola Rackete di una medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza del Comune di Parigi e di quella del governo francese che ha destinato 100mila euro alle Ong che portano in Italia gli immigrati".