Che tempo che fa, Mattia Santori torna da Fazio. Ma non dovevano sparire dalla tv? "Ci abbiamo provato ma..."

Sono passate appena due settimane da quando Mattia Santori e le Sardine hanno comunicato "non ci vedrete in tv o sui giornali" all'indomani della vittoria in Emilia Romagna. "Se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo già fatto", sosteneva il movimento ittico per motivare l'intenzione di eludere le attenzioni mediatiche. E invece le luci dei riflettori di Che tempo che fa sono state irresistibili per Santori, che torna da Fabio Fazio a distanza di due mesi.

"Abbiamo cercato di scomparire, ma non ci siamo riusciti", è la frase enigmatica con cui esordisce il capo sardina, che poi continua: "Sapevamo che sarebbe stato un momento mediaticamente molto forte, ma per noi era importantissimo tornare a dare attenzione alla dimensione nazionale". Santori da Fazio torna pure sul polverone che ha sollevato con la foto con Luciano Benetton: "Abbiamo imparato che prima di fare una foto bisogna pensarci molto bene. Abbiamo lavorato molto con le immagini, non abbiamo riflettuto sulla potenza di un'immagine che ha completamente distorto quello che è successo quella giornata, il nostro ruolo, il motivo di quell'incontro".