Gregoretti, Matteo Salvini contro il governo Conte: "Perché sono loro i veri sequestratori"

Il giorno dopo l'autorizzazione al processo per il caso della nave Gregoretti, Matteo Salvini torna alla carica contro gli avversari politici. E lo fa, come da consuetudine, sui suoi social. In particolare in un tweet il leader leghista assume toni molto duri e accusatori nei confronti del governo Giuseppe Conte bis. "Non si prendono la responsabilità di scegliere", dice l'ex ministro dell'Interno riferendosi all'assenza in Senato dei vertici della maggioranza in occasione del voto sulla richiesta di autorizzazione. "Scappano dal giudizio degli italiani - aggiunge Salvini - e litigano su tutto. I veri sequestratori sono loro: sequestratori di democrazia".

