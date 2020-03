Giuseppe Conte, annuncio a tarda sera e lunga attesa? "Così ha ottenuto mezzo milione di like"

23 marzo 2020 a

a

a

La comunicazione istituzionale definita da tutti "disastrosa", quella con cui Giuseppe Conte in gran ritardo ha annunciato il decreto chiudi-tutto, è per Rocco Casalino un'arma vincente. Lo spin doctor di Palazzo Chigi monitora di ora in ora i sondaggi del suo premier. Risultato? Agli italiani "il nuovo Conte" che chiude le fabbriche a mezzanotte con una diretta Facebook senza neppure il testo del Dpcm (Decreto ministeriale ndr), piace. Quella che è stata definita dall'opposizione una mancanza di rispetto è, per Il Giornale, l'ultimo tassello di un piano ben definito in un momento cruciale come questo. Ma se Casalino tiene a bada i giornalisti, il vero braccio armato dei social è Dario Adamo.

"Forse ho sbagliato. Ma...". Milano non si ferma, Beppe Sala fa mea culpa (a metà)

Originario di Caltanissetta, Adamo è il social media manager di Conte, addetto anche ad aggiornare il sito internet del governo. Il suo lavoro ha indubbiamente giovato a Conte. Il premier oramai non viene reputato solo affidabile, ma anche un vero e proprio sex symbol meritevole di una pagina web dedicata interamente a lui. Da un milione 657mila in una sola serata Conte ha raggiunto 2 milioni 143mila seguagi. Questi, per lui, sono i numeri che contano.

Ma c'è di più. Un "di più", clamoroso, che viene notato da Tpi, che dà una ulteriore e più raffinata chiave interpretativa circa la diretta notturna di Conte: ha guadagnato mezzo milione di nuovi follower. Una conseguenza del messaggio istituzionale a tarda notte. "Una strategia, perché di questo si tratta, che non è passata inosservata tra gli addetti ai lavori della politica e della comunicazione. Una scelta senz’altro utile per Conte, che in poche ore riesce ad aumentare i suoi fan del 35 per cento, una strategia che con tecniche di inserzioni Facebook a pagamento sarebbe costata tra i 500.000 e il milione di euro", mette in evidenza Tpi. Un dato clamroso.