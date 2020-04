Stasera Italia, Antonio Maria Rinaldi contro la Morani: "Coronavirus? Solo chiacchiere e zero soldi"

10 aprile 2020 a

Uno sfogo epico, quello di Antonio Maria Rinaldi a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Di fronte a lui, in collegamento, la piddina Alessia Morani, esponente di quel governo che non sta aiutando gli italiani nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus, e che anzi li sta svendendo all'Europa, si pensi al sì sul Mes. E insomma, Rinaldi non ha perso l'occasione per scagliarsi contro un membro dell'opposizione, picchiando durissimo sul decreto Cura Italia: "Agli italiani non è arrivata neanche una lira, voi avete solo parlato, i 400 miliardi sono delle garanzie. Gli imprenditori, i commercianti devono andare in banca a farsi prestare soldi e devono pagare gli interessi. Gli altri paesi hanno già dato soldi veri", conclude Rinaldi di fronte a una Morani che ha ben poco da ribattere.

