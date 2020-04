Matteo Salvini telefona a Sergio Mattarella: "Rammarico e indignazione per Conte, fatto gravissimo, da regime sudamericano”

11 aprile 2020 a

Dopo quanto successo durante la conferenza stampa di Giuseppe Conte, Matteo Salvini ha deciso di telefonare a Sergio Mattarella. Questa mattina infatti il segretario della Lega ha chiamato il Presidente della Repubblica con il pretesto di uno scambio degli auguri di Pasqua, Salvini ha però ribadito al capo dello Stato "l'impegno di tutte le donne e uomini della Lega, sindaci, governatori, parlamentari e amministratori di tutta Italia, a fare di tutto per per salvare le vite dei cittadini oggi, e i loro posti di lavoro e risparmi domani". E ancora, questa volta ha espresso "rammarico e indignazione" per un presidente del Consiglio che "ha usato la diretta tivu' non per informare e rassicurare gli Italiani, ma per insultare le opposizioni (che sono netta maggioranza nel Paese) arrivando perfino a mentire, se non a minacciare. Come si fa ad avere un dialogo con chi si comporta cosi'? Roba da regime sudamericano".

