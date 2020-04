Silvio Berlusconi a Porta a Porta: "Sì al Mes, noi voteremmo con il governo", così il Cav salva Conte

23 aprile 2020 a

a

a

“Se al governo dovessero mancare i voti a favore del Mes, probabilmente noi voteremmo una decisione di questo genere per il bene degli italiani”. Silvio Berlusconi gioca a carte scoperte e mette in chiaro le cose una volta per tutte, proprio alla vigilia del Consiglio europeo decisivo per gli strumenti che verranno messi in campo per contrastare la crisi economica scatenata dal coronavirus. “Questo non sarebbe un appoggio esterno al governo Conte - ha chiarito il Cav in collegamento con Bruno Vespa a Porta a Porta - siamo un’opposizione responsabile. L’Italia dovrebbe accettare i 37 miliardi del Mes, che ci viene offerto senza condizioni e con tasso pari a zero, non c’è ragione di non accettarlo”.

Una presa di posizione che però pone Berlusconi in contrasto con Matteo Salvini e Giorgia Meloni: “Rispetto le posizioni degli alleati ma su questo specifico argomento abbiamo posizioni diverse. Forza Italia rappresenta la componente liberale ed europeista indispensabile a un centrodestra che si candida a governare”. Il Cav ha poi escluso un governassimo guidato da Mario Draghi, anche se non in maniera definitiva: “Non ho ad oggi alcuna notizia di una sua disponibilità per un impegno politico diretto né vedo le condizioni. Non è un’ipotesi attuale, se e quando si potrà ne ragioneremo con i nostri alleati di centrodestra”.

"Come passo le mie giornate in quarantena". Vespa strabuzza gli occhi: Berlusconii lo sconcerta in diretta: clamoroso, a 83 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.