Coronavirus, Giuseppe Conte e lo sfogo privato: "Scontato che risaliranno i contagi. Ma è impossibile bloccare ancora"

Giuseppe Conte è tra due fuochi in merito alla gestione e alla partenza della Fase 2 dell'emergenza coronavirus: tra le esigenze degli scienziati che chiedono cautela e quelle economiche per far ripartire il Paese. "Dobbiamo dare per scontata la risalita della curva epidemiologica", ha detto il premier ieri alle parti sociali, in un colloquio privato. Perché se virologi ed epidemiologi gli consigliano di continuare con il lockdown, l'idea di una prima apertura per dare ossigeno a cittadini e aziende, pur nella consapevolezza di una rischiosa esposizione, è quella predominante per Giuseppi. E in questa scelta sta tutto il tormento di un presidente del Consiglio che si è circondato di consiglieri, sapendo però che alla fine dovrà dare lui l' ultima parola, scrive La Stampa.

"Gli scienziati vorrebbero che l' indice di contagiosità, l' R con 0, fosse uguale a zero o a zero virgola uno, ma pagheremmo un costo sociale insostenibile. La proposta della task force prefigura un meccanismo di allentamento del lockdown. Protrarlo per un lasso di tempo diventerebbe troppo per il tessuto sociale del Paese. Dobbiamo riprendere le attività. Ma in condizioni di massima sicurezza perché se allentassimo le misure in modo indiscriminato saremmo degli irresponsabil", ha fatto sapere Conte..

