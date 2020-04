Sondaggio Demos, il 78% degli italiani vuole il governissimo: Giorgia Meloni premier, le cifre parlano chiaro

23 aprile 2020 a

Il 78% degli italiani vuole il governissimo una volta che l’emergenza sanitaria legata al coronavirus sarà terminata. La fiducia in Giuseppe Conte è scesa al 42%, ma soprattutto è crollata quella nell’Unione europea (31%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio condotto da Demos Marketing International tra il 14 e il 21 aprile. Oltre 7 intervistati su 10 ritengono che l’esecutivo si sia mosso in ritardo e abbia sottovalutato il rischio della pandemia, per questo il 78% è favorevole ad un governo di unità nazionale. Il nome più gettonato in qualità di premier è quello di Mario Draghi, il cui gradimento è al 53%. Alle sue spalle, però, c’è a sorpresa Giorgia Meloni: il 46% degli intervistati la vedrebbe bene a Palazzo Chigi. Più distaccato Matteo Salvini (38%), non pervenuti Nicola Zingaretti (4%) e Matteo Renzi (2%).

