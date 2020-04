Fase 2, Giuseppe Conte e la videoconferenza: spunta un dettaglio inspiegabile sulla mano sinistra

27 aprile 2020 a

Nella conferenza stampa di Giuseppe Conte per presentare la Fase 2 dell'emergenza coronavirus, oltre al fatto che nulla è cambiato rispetto alla Fase 1, ai telespettatori è balzato all'occhio un altro dettaglio. Nel filmato si vede infatti il premier con la mano sinistra spesso nascosta nella tasca della giacca. Durante la diretta infatti almeno una decina di volte Conte ha fatto uno strano movimento, come se volesse silenziare un telefonino fastidioso. Questa la teoria più battuta sui social dove in molti si sono chiesti cosa stesse realmente succedendo domenica sera. Insomma, un vero e proprio mistero diventato in brevissimo virale.

